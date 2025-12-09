La Liga de Primera 2025 finalizó el domingo pasado con el triunfo de Audax Italiano sobre Colo Colo por 2-1 y la sorpresiva victoria de Ñublense a Cobresal por un rotundo y contundente 5-0 en Chillán.

La derrota de los nortinos beneficiaba al Cacique en su búsqueda por clasificar a la Copa Sudamericana, pero los dirigidos por Fernando Ortiz no aprovecharon el resultado en el sur del país para hacer su parte de la tarea.

Fue precisamente lo ocurrido en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán lo que provocó la ira de Juan Cristóbal Guarello: “Lo que ocurrió, para mí, amerita hasta investigación del Ministerio Público. No veo por dónde un jugador pueda cometer el penal que cometió Henríquez (Jorge) estando el marcador 0-0 en un lateral. No veo cómo justificarlo”, dijo en La Hora de King Kong.

Henríquez en el ojo del huracán. | Foto: Photosport

“¿Qué motivó a Henríquez a cometer esa tontería, esa locura de perjudicar a su equipo? Regalar un penal y hacerse echar, o sea, decretar la derrota de Cobresal y servirle en bandeja a Colo Colo la clasificación. La situación es del todo anómala”, complementó Guarello.

Sin decirlo, el comunicador asegura que hubo mano negra en el partido entre Cobresal y Ñublense: “He visto penales ridículos, arqueros que se tiran con las manos para atrás. Pero ese nivel de descaro… por algo Huerta había sacado a Henríquez de la titularidad en algunos partidos”.

Lo cierto es que Jorge Henríquez hizo su peor partido del año ante Ñublense, perjudicó a su equipo y puso en peligro la clasificación a Copa Sudamericana, pero no pasó de eso por la impericia de Colo Colo para amarrar un partido de local ante un equipo que no se jugaba nada.

