El exfutbolista queda con la sensación de que el mejor equipo del Campeonato Nacional fue el Cacique. Sin embargo no le quita merecimientos a Universidad Católica: "No digo que no se merezca ser campeón", aclara.

Universidad Católica se consagró campeón del Campeonato Nacional 2021. Los Cruzados quedaron seis puntos arriba de Colo Colo en la tabla de posiciones. Marcelo Barticciotto cree que, a pesar de los números, el equipo de Gustavo Quinteros fue el mejor de la temporada.

"Si tendemos a pensar como piensan todos que el campeón es el mejor, yo creo que no, que no fue el mejor del Campeonato Católica", dice el 7 en ESPN F90.

El exfutbolista considera el equipo de Cristián Paulucci "fue el mejor desde algunas fechas hacia adelante, quizás en la parte más importante del Campeonato, pero a mí me parece que el mejor equipo del Campeonato fue con Colo Colo y lo sigo insistiendo".

Barticciotto no quiere que su opinión se tome por su condición de ídolo en el Cacique: "Que no se diga porque me identifico con Colo Colo. Ustedes saben que lo he criticado y he tenido problemas adentro por eso mismo".

Por último se refiere a un momento del torneo: "Lo que pasa es que se cayó después del clásico y Católica lo aprovechó. No digo que no se merezca ser campeón, quizás fue un justo campeón, pero me parece que el mejor equipo del Campeonato fue Colo Colo", remata.