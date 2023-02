En las últimas horas el histórico mediocampista nacional, Matías Fernández ocupó sus redes sociales para anunciar su retiro definitivo del fútbol profesional a sus 36 años. El campeón de América junto a la Selección Chilena dejó sus palabras de adiós al fútbol, generando una gran conmoción en los amantes del fútbol nacional.

Tras conocerse su decisión mediante su cuenta de Instagram, varias figuras actuales y ex jugadores se tomaron el tiempo de poder reaccionar a lo que fue la decisión de ‘Maticrack’ y le dejaron su mensaje de despedida, agradeciendo por todo lo que dejó dentro de su gran carrera.

Uno de sus grandes compañeros en Colo Colo, como lo fue Humberto Suazo, no quedó ajeno a esta decisión de su gran amigo y le escribió “te quiero Mati. El mejor y gracias por todo”.

Otro que pudo compartir con Fernández en el ‘Cacique’ fue Óscar Opazo, quien también le dejó un mensaje en sus redes “gracias por todas esas alegrías Mati querido”.

Sus compañeros en la Selección Chilena no quisieron ser menos y Gary Medel le dejó un noble mensaje al Mati: “Grande charritooo. Lo mejor en todo lo que viene junto a la familia. Terrible crack matigol”

Mauricio Isla también ocupó sus redes para despedirse de ‘Matigol: “Gracias matigol por tu fútbol, por tu calidad, y toda tu historia. Te mereces todo, un crack como jugador y persona”.

El ex jugador, Luis Mena le dejó un gran mensaje al hoy ex jugador: “Mati amigo! El fútbol te tiene que agradecer por entregar ese talento y deleitarnos semana a semana! Gracias por hacernos parte de tu historia y por ser un grande dentro y fuera de la cancha, comienza una etapa nueva en tu vida y ojalá siga ligada al fútbol porque tienes mucho por entregar, te quiero mucho y un abrazo gigante a su hermosa familia y el 14 de los blancos siempre será un crack!. Desde el cielo tu padre estará orgulloso de ti. Te quiero mucho y gracias por todo.

Siguiendo la línea del gran capitán del ‘Popular, Rodrigo ‘Kalule’ Meléndez le dejó también unas lindas palabras “gracias Mati por hacernos parte de tu hermosa historia eres y serás siempre crack como jugador, pero mejor como persona. Disfruta esta nueva etapa con tu hermosa familia. Vamos arriba y muchas bendiciones.

Finalmente, su ex compañero en Colo Colo, Martín Rodríguez no se quedó atrás tampoco y le escribió un mensaje muy llenador “dios bendiga tu vida Mati, eres grande y gracias porque sin darte cuenta fuiste de gran inspiración no tan solo para mí, sino que para muchos chilenos”