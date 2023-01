Colo Colo se mantiene en competencia dentro de lo que es este mercado de pases, en el que el ‘Cacique’ daría un golpe importante, ya que, a falta de la oficialización, los ‘Albos’ tendrían todo listo para la llegada de Carlos Palacios, quien retorna al fútbol nacional tras un ingrato paso por el fútbol brasileño.

Ante la vuelta de la ‘Joya’ al fútbol chileno, el hoy entrenador de la Unión Española, Ronald Fuentes dialogó con Radio ADN a lo que será ‘remember’ de su ex adiestrado en los ‘Hispanos’ con el balompié nacional, lo que considera un paso necesario para el jugador nacional y señaló que en el reducto de Independencia también lucharon por repatriarlo.

“Está dando un paso correcto, lo ideal es que hubiera venido con nosotros a Unión, de hecho, tuvimos conversaciones con él, pero obviamente el tema económico influyó mucho”, partió señalando Fuentes.

Profundizando en lo que es la decisión del jugador en volver a Chile, el estratega es muy claro en señalar de que tiene todas las armas para poder tener la comodidad que no tenía en Brasil y no duda que en Colo Colo, Palacios tendrá su renacer futbolístico.

Palacios y su retorno al fútbol chileno | Foto: Agencia Uno

“No está bien emotivamente Carlos en Brasil, no se sentía cómodo y un jugador para que rinda tiene que sentirse cómodo y que mejor que estar en tu país, en un club grande, rodeado de buenos jugadores también, no tengo dudas que este va ser el renacer futbolístico de Carlos Palacios”, detalló a ADN.

Finalmente, Fuentes indicó cuál era su posición favorita en la que le gusta ver a Carlos Palacios, en la que considera que puede ser más determinante para el equipo, pero de igual manera detalla en que cualquier zona que lo consideren necesario, marca diferencias.

“A mí siempre me gustó más como extremo, porque es un jugador que tiene un muy buen uno contra uno y muy bueno para asistir, me gustaba más por ahí. A veces se iba al centro y ahí nos desordenábamos y no éramos un equipo que marcara diferencias, Cuando volvía a la punta, obviamente marcábamos el desequilibro. Tiene las características para jugar en cualquier parte”, cerró.