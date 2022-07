En los últimos días se dio a conocer la información que desde el Medio Oriente vendrían por el delantero uruguayo de la Universidad de Chile, Cristián Palacios, quien no vería con malos ojos el poder partir tras la cuantiosa suma de dinero que podría recibir ante una posible trasferencia.

Ante esta posibilidad, un histórico ex delantero de los Azules como lo es Sandrino Castec, habló en exclusiva con Bolavip Chile y comentó sobre esta posibilidad de que la U pueda ver partir a su atacante, algo que él no desea que suceda.

“Yo pienso que la U debería retenerlo porque es un buen jugador, ahora desconozco si el dinero de ellos para recibir será para traer un refuerzo de mayor jerarquía. Pero es un jugador que ya está probado, la U debería terminar el año con él, pero bueno, son decisiones de la dirigencia y de los técnicos”, partió señalando Castec.

El Bombardero le pone un poco más de aguante a la estancia del Chorri en la U y hace oídos sordos a las críticas, señalando en que tanto Palacios como Ronnie Fernández llegan a un equipo en plena reconstrucción como la Universidad de Chile, llegando como piezas fundamentales de sus anteriores clubes, por lo que aún tienen un proceso para poder asentarse de buena forma.

Cristián Palacios es seguido desde el Medio Oriente | Foto: Agencia Uno

“Pensemos en el momento que llega a la U también, llega a una U totalmente desarmada y vienen de andar bien en los equipos, como Ronnie Fernández en Santiago Wanderers y Cristián Palacios haciendo una buena campaña en Unión”, explicó a Bolavip.

Finalmente, Castec es categórico en señalar de que para él si es una preocupación que otros refuerzos que llegaron al equipo no hayan rendido, exculpando a los delanteros y que la U no muestre una mejor cara pensando en el presente campeonato.

“Para mí no me impresiona esa parte, me preocupa que la U no funcione, los últimos refuerzos no han funcionado, pero yo no creo que sea el caso de ellos”, cerró.