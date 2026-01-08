Deportes Concepción sigue con su preparación para volver de la mejor manera posible a la Primera División tras una larga ausencia, toda vez que el León de Collao se quedó con la Liguilla de Ascenso y se ganó el derecho a estar en la máxima categoría del fútbol chileno.

El cuadro sureño ya ha golpeado en el Mercado de Fichajes quedándose con jugadores como Leonardo Valencia y Jorge Henríquez, quienes fueron figuras el 2025 en Audax Italiano y Cobresal, respectivamente.

El ‘Conce’ hizo una declaración de principios con los fichajes y está decidido no solo a mantener la categoría este 2026, sino que a ser también un actor relevante que compita en los primeros puestos de la Liga de Primera.

Brayan Vejar parte a Concepción. | Foto: Photosport

Según informó el periodista de Sabes Deportes, Carlos Campos, Deportes Concepción fichó a nada más ni nada menos que Brayan Vejar, ex jugador de Colo Colo quien en la última temporada defendió los colores del descendido Unión Española.

Cabe destacar que, en la temporada 2025, Brayan Vejar disputó 20 partidos con Unión Española entre Copa Sudamericana, Copa Chile y Liga de Primera: un gol, dos asistencias y menos de 1000 minutos en cancha.

Palabas más, palabas menos, lo cierto es que Deportes Concepción se sigue reforzando de cara al 2026 y espera llegar con las pilas puesta al debut pactado para el último fin de semana del mes de enero.

En síntesis

