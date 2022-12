Manuel Fernández, nuevo técnico de Audax Italiano se ilusiona con la menos la opción de contar con el ex campeón de América.

¿Se diluye la opción de la U? Nuevo técnico de Audax Italiano no esconde el interés por Marcelo Díaz

Durante su presentación como nuevo entrenador de Audax Italiano, el argentino Manuel Fernández tuvo palabras sobre la posibilidad y el eventual interés que el cuadro floridano tiene por Marcelo Díaz.

Fernández entregó conceptos ante esta opción y lo primero que señaló es en base a la plusvalía que tiene el ex Libertad de Paraguay. "Hablaré de Marcelo Díaz como jugador. Estamos hablando de un jugador que tiene una jerarquía y una trayectoria que no hace falta describirla y me parece que encajaría bien en el modelo de juego que vamos a implementar acá en Audax", sostuvo el entrenador.

En virtud al diálogo que puede sostener la dirigencia audina con el ex seleccionado nacional, el estratega afirmó que "no se en qué instancia de negociación están y qué posibilidades hay que el jugador pueda venir y cuál es el interés de las dos partes", dijo.

¿Se diluye la opción de ver a Marcelo Díaz en la U? (Agencia Uno)

Para terminar, volvió a indicar que es un deportista que ayudaría mucho a su propósito del desarrollo del juego que quiere impregnar en La Florida. "Solo hago un análisis como entrenador a partir de ver al futbolista y que encajaría perfectamente en lo que vamos a intentar", acotó Fernández.

Algo que podría dañar profundamente el deseo que tienen los hinchas de Universidad de Chile si es que se termina resolviendo esta situación y el afán de ver a carepato, de nuevo, con la camiseta de la U.