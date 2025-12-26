En Colo Colo están esperanzados en recibir muy pronto una oferta concreta por Lucas Cepeda, quien en este mercado de fichajes debería dar el gran salto al extranjero, pese a que han sido pocos los interesados en sus servicios.

Si bien a mitad de año el extremo de 23 años estuvo muy cerca de partir a River Plate, el traspaso se cayó. También sonó en clubes italianos como Bologna y Udinese, pero nada de aquello se concretó.

Y luego de una temporada para el olvido del Cacique, donde Cepeda anotó siete goles y dio cuatro asistencias en 38 partidos disputados, también hizo que se cotizaran menos los jugadores del cuadro popular.

Por lo mismo, su agencia de representación, Vibra, tuvo que salir a ofrecerlo a Europa, donde habría un equipo de La Liga de España que se habría entusiasmado.

Así lo dio a conocer este viernes el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia en Radio Pauta, quien no dio el nombre del club, pero adelantó que han jugado otros chilenos en aquel sitio.

“Ojo, en el ofrecimiento, porque están ofreciendo a Cepeda en Europa, hay un equipo en España que está muy interesado. Han pasado chilenos por ahí, Primera División”, dijo el comunicador en el programa Pauta de Juego.

Eso sí, la oferta sería muy lejana a los cinco millones de dólares que esperaban recibir en su momento en Blanco y Negro, incluso la propuesta sería por un porcentaje menor del pase.

“Pero es una oferta menor, una platita por un porcentaje bajo”, complementó Hevia.

Lucas Cepeda podría partir a Europa en este mercado de fichajes. (Foto: Diego Martin/Photosport)

En síntesis