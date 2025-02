Carlos Caszely sorprendió en el día de ayer hablando de Damián Pizarro, delantero de la Selección Chilena Sub 20 que no ha tenido un buen Sudamericano y no ha podido anotar ningún gol en lo que va del torneo.

El ídolo del fútbol chileno aseguró que la cosa ‘partió mal’ cuando a Pizarro lo apodaron el ‘Haaland de Macul’ en alusión a Erling Haaland, goleador del Manchester City que rompe récords de manera muy seguida con el cuadro ciudadano.

Pizarro vive duro momento con La Roja. | Foto: Photosport

Quien no estuvo de acuerdo con las palabras de Caszely fue Jorge ‘Coke’ Hevia, periodista y conductor de Pauta de Juego quien charló con Bolavip Chile y largó: “Yo no estoy de acuerdo en la nomenclatura es la que le afecta a un jugador, porque el ‘niño maravilla’ fue el ‘niño maravilla’ toda su carrera. Es parte del juego de la prensa”, dijo.

“Acá le pusieron la Joya a Palacios y todos alegaban. Y en Argentina hablan de que tiene cosas de Tevez y Riquelme, pero allá sí está bien. No, Damián Pizarro tiene el arco cerrado y problemas de definición que tendrá que mejorar”, sumó Coke.

Hevia hace una profunda reflexión sobre el momento que vive el delantero nacional: “Da lo mismo si le dicen el ‘Haaland de Macul’, si juega con la 9 o la 30. De repente lo más fácil es que ante la escasez le echen la culpa a la prensa, pero es el jugador el que tiene que estar a la altura con su capacidad”, remató en el cierre.

Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Sub 20, día y hora

Este viernes 7 de febrero La Roja enfrentará su segundo partido del hexagonal final del Sudamericano Sub 20. El rival será Paraguay y el compromiso arrancará a las 10 de la noche de Chile continental.