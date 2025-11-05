Este miércoles la U volvió a la senda del triunfo al vencer por 2-0 a Everton en el Estadio Santa Laura, partido pendiente por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

Con esta victoria, Universidad de Chile volvió a encarrilarse en busca de la clasificación a la Copa Libertadores 2026, dejando atrás una seguidilla de tres derrotas consecutivas.

Tras este importante resultado para los azules, conversó con BOLAVIP el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia, quien en su fiel estilo analizó el trámite del partido en la cancha de Unión Española.

“Sí, yo creo que podemos hablar que (la U) sí recuperó el ritmo, la competencia, el nivel… hoy día había que ganar y ganó”, comenzó diciendo.

“No hay excusas, hoy día había que ganar medio cero jugando feo. Y la U ganó 2-0 y no jugando como el Barcelona, pero tampoco jugando mal. Controló el partido, me parece, y me parece bueno que hayan hecho goles los que no hacen habitualmente”, agregó sobre las conquistas de Leandro Fernández y Rodrigo Contreras.

“Por ahora ya pasó esto de jugar bien o mal, la U tiene que lograr el objetivo que es meterse en Copa Libertadores”, completó el rostro de Radio Pauta y DLT.

Coke Hevia pide la salida de estos dos jugadores de la U

Pero a la vez, Coke Hevia también pidió la salida a fin de temporada de quienes justamente anotaron hoy en Independencia, los dos delanteros argentinos, por el bajo nivel que demostraron a lo largo de esta campaña.

“No por eso hay que renovarle. En el caso de Contreras y en el caso de Fernández yo creo que hay que intentar buscar una salida. La U tiene que dar un salto adelante pensando en Copa Libertadores el otro año”, sentenció.

Coke Hevia pide la salida de Leandro Fernández y Rodrigo Contreras en la U. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

