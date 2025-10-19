Colo Colo no se pudo hacer fuerte en su visita a Coquimbo Unido este mediodía de domingo, donde terminó cayendo por la cuenta mínima y complicó sus chances de cara a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Fernando Ortiz se la jugó nuevamente con Arturo Vidal como titular dándole un rol más ‘ordenado’, pero la apuesta no funcionó: el King fue uno de los puntos bajos del Cacique y no gravitó durante el compromiso ante los piratas.

Vidal tuvo un partido bajo ante Coquimbo. | Foto: Photosport

Al menos así también lo piensa Coke Hevia, destacado comunicador nacional quien, en diálogo con Bolavip Chile, largó: “No he visto tanto cambio con Ortiz y el gran cambio, que es poner a Vidal como volante central, es acomodarlo para que siga jugando cuando yo creo que debería tener otro papel”, dijo.

“Méndez, Pizarro y Alarcón son intensos. Tienen que jugar esos 3, o dos más Claudio Aquino. Es demasiado forzado la formación de Colo Colo para que juegue Arturo Vidal. Eso al margen de la falta de funcionamiento y los rendimientos bajos”, complementó.

¿Le hará caso Fernando Ortiz? El próximo partido de Colo Colo por la Liga de Primera 2025 será el lunes 27 de octubre ante Deportes Limache en el Estadio Nacional, compromiso que puede ser una de las últimas ilusiones albas para clasificar a copas internacionales.

Colo Colo en la tabla

Colo Colo quedó en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 34 puntos, a 4 de Cobresal que estaría agarrando el último cupo a la Copa Sudamericana para el año 2026.