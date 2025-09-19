Anoche Universidad de Chile rescató un empate sin goles en su visita a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana, dejando la llave totalmente abierta para la revancha de la próxima semana en Coquimbo.

La U pudo aguantar la presión en Matute y mereció ganar el partido, incluso jugó gran parte del segundo tiempo con un jugador de más, por la expulsión de Carlos Zambrano en el cuadro peruano.

Ante aquello hizo su análisis con BOLAVIP el periodista deportivo Jorge ‘Coke’ Hevia, quien aplaudió el desempeño de los azules, pero criticó la poca ambición que tuvo el entrenador Gustavo Álvarez.

“Yo creo que esta es la versión de la U que más hemos visto. Lo que pasa que ha tenido irregularidades que por eso no la tienen peleando el torneo. Pero a nivel internacional es la que más hemos visto”, comenzó analizando.

“Me faltó un poquito de ambición del técnico también, en el momento que quedó con uno más, yo lo habría intentado ir a buscar. La U es superior, es más equipo que Alianza, tal vez podría haberlo ido a buscar un poquito más. Buen resultado pensando en que después defines de local, sin público eso sí”, añadió.

Luego, el conductor de Radio Pauta apuntó a dos jugadores del Romántico Viajero que tienen que recuperar su nivel para lo que se viene.

“Igual tiene que recuperar jugadores, Maxi Guerrero está en un bajo nivel, (Matías) Sepúlveda se cayó un poquito, pero como ahora tiene más variantes lo intentó buscar, intentó dar la vuelta, no se dio, pero tiene la primera opción para matarlo de local”, indicó Hevia.

“Pero insisto, sin público y en Coquimbo, ventaja hasta por ahí nomás, por eso ya habría intentado buscarlo más con once contra diez”, completó.

Coke Hevia apuntó a la poca ambición de Gustavo Álvarez en Lima. (Foto: Joel Alonzo/Photosport)

¿Cuándo es la revancha entre la U y Alianza Lima?

Universidad de Chile y Alianza Lima se volverán a ver las caras el próximo jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, sin público por la sanción que le impuso la Conmebol a los azules.