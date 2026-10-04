El Capo de Provincia abrochó la llave en casa al imponerse nuevamente a Deportes Concepción, con mayor margen que en la ida.

Este domingo se conoció al primer semifinalista de la Copa Chile 2026, donde O’Higgins de Rancagua volvió a imponerse sobre Deportes Concepción, esta vez por 2-0 en el Estadio El Teniente.

El Capo de Provincia se había adelantado en esta serie en la ida, cuando el pasado miércoles ganó por 1-0 en el Estadio Ester Roa Rebolledo, por lo que avanza a semis con un rotundo 3-0 en el marcador global.

Loa héroes de esta jornada para los celestes fueron el goleador Arnaldo Castillo y el refuerzo Ignacio Schor, quienes abrocharon la llave con dos golazos de cabeza, a los 76 y 86 minutos, ambas jugadas desde tiro de esquina.

(Foto: Jorge Loyola/Photosport)

Con esto, los dirigidos por Lucas Bovaglio se convierten en los primeros semifinalistas de la Copa Chile y deben esperar para conocer a su próximo rival, que saldrá entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt.

El Cacique también llega con la ventaja de 1-0 a la revancha, pues el pasado martes se impuso en su visita a la Región de Los Lagos.

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¿Cuándo es la revancha entre Colo Colo y Puerto Montt?

El partido de vuelta entre albos y sureños se disputa el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.