Esta semana comenzaron los cuartos de final de la Copa Chile, donde Colo Colo y O'Higgins sacan ventaja con miras a semifinales.

La Copa Chile 2026 está entrando en su recta final, en la que hay ocho aspirantes a las semifinales, donde Colo Colo es uno de los favoritos luego de vencer por 1-0 a Deportes Puerto Montt en la ida de los cuartos de final.

El Cacique también es el líder de la Liga de Primera, donde está muy cerca de la estrella 35, pero en Macul quieren acabar la temporada con dos títulos nuevos en sus vitrinas.

Anoche también tomó ventaja el que podría ser su rival en semifinales, pues O’Higgins de Rancagua dio el primer golpe en su visita a Deportes Concepción por el mismo lado de la llave.

Los celestes se impusieron con la solitaria anotación de Arnaldo Castillo en los descuentos (90+3′), silenciando el Estadio Ester Roa Rebolledo.

O’Higgins saca ventaja ante Deportes Concepción en la Copa Chile. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Con estos resultados, Colo Colo y O’Higgins se estarían viendo las caras en semis, pero todavía queda por definir los partidos de vuelta. En el caso del Capo de Provincia y el León de Collao será el próximo domingo a las 15:30 horas en El Teniente.

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Mientras que los albos recibirán a los sureños el martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

Por el otro sector del cuadro, va todo más lento. Pues Unión La Calera espera rival para enfrentar en cuartos entre Coquimbo Unido y Cobreloa, donde la ventaja la tienen los Piratas de 2-1.

Y en la llave restante, recién el miércoles 7 se jugará la ida entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile.

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Las llaves de cuartos de final de la Copa Chile 2026:

SECTOR IZQUIERDO DEL CUADRO

U. de Chile vs. Deportes Antofagasta

Unión La Calera vs. Por confirmar

SECTOR DERECHO DEL CUADRO