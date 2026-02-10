Una verdadera polémica sacude al fútbol chileno apenas dos fechas después del arranque de la Liga de Primera, y es que Unión La Calera arriesga perder todos sus puntos tras una denuncia de Everton por el uso indebido de jugadores extranjeros en cancha.

Según informó Radio ADN, el conjunto viñamarino presentó una denuncia en el Tribunal de Disciplina de la ANFP acusando que Unión La Calera utilizó seis jugadores extranjeros cuando lo permitido son cinco futbolistas foráneos. El hecho ocurrió en la fecha 1 cuando los ‘Cementeros’ derrotaron a los ‘Ruleteros’ por 1-0 en el Sausalito.

Unión La Calera arrancó como avión en el torneo.

En concreto, la denuncia apunta a Nicolás Avellaneda, Rodrigo Cáseres, Kevin Méndez, Juan Manuel Requena, Francisco Pozzo y Axel Encinas. En el caso de este último, el mediocampista ingresó a los 59’ y compartió 13 minutos en cancha junto a sus compañeros antes del reemplazo de Bozzo.

Lo peor es que los caleranos repitieron la misma fórmula este lunes cuando derrotaron 3-1 a Cobresal como local, por lo que los mineros también podrían presentar una denuncia y complicar aún más las cosas para los de la Quinta Región.

Qué dicen las bases del torneo

La denuncia del conjunto ‘Oro y Cielo’ se ampara en lo señalado por el artículo 31° de las Bases de la Liga de Primera 2026, que establece que el límite de jugadores extranjeros en cancha.

El articulo dice que: “En la planilla de alineación del partido se podrá incluir un máximo de seis jugadores extranjeros, no considerándose como tal hasta a un jugador por equipo que, siendo extranjero, se mantuviere inscrito en el Fútbol Formativo desde la Temporada 2024. Sin perjuicio de lo anterior, solo podrán estar en cancha en todo momento un máximo de cinco jugadores extranjeros más el jugador por equipo que, siendo extranjero, se mantuviere inscrito en el Fútbol Formativo desde la Temporada 2024”.

La defensa de Unión La Calera

Desde Everton acusan que Axel Encinas “no se mantiene inscrito como futbolista de las divisiones inferiores del club”. Sin embargo desde ULC aseguraron a la citada radioemisora que “el jugador ya no ocupa un cupo de extranjero, ya que pasó dos años ocupando una plaza en el fútbol joven de la institución”.

Ante dicha situación, el elenco calerano fue citado por el tribunal a realizar sus descargos. En caso que la Primera Sala falle en contra de los cementeros, Everton resultará vencedor del partido por 3-0.

Así marcha la tabla de posiciones: Unión La Calera es puntera

POS CLUB PJ G E P GF GC DG PTS 1 U. La Calera 2 2 0 0 4 1 3 6 2 O’Higgins 2 2 0 0 3 1 2 6 3 Audax Italiano 2 1 1 0 3 0 3 4 4 U. Católica 2 1 1 0 4 2 2 4 5 Deportes Limache 2 1 1 0 4 2 2 4 6 Coquimbo Unido 2 1 0 1 3 2 1 3 7 Colo-Colo 2 1 0 1 3 3 0 3 8 Huachipato 2 1 0 1 2 2 0 3 9 Cobresal 2 1 0 1 2 3 -1 3 10 Univ. Concepción 2 1 0 1 1 3 -2 3 11 Ñublense 2 0 2 0 2 2 0 2 12 La Serena 2 0 1 1 2 3 -1 1 13 U. de Chile 2 0 1 1 1 2 -1 1 14 Palestino 2 0 1 1 2 4 -2 1 15 Concepción 2 0 0 2 1 4 -3 0 16 Everton 2 0 0 2 0 3 -3 0

