Este es el momento en que los clubes del fútbol chileno comienzan a reorganizar sus planteles con miras a la segunda mitad de la temporada, instancia en la cual se juegan todo el año y la perspectiva de saber hasta dónde podrán llegar.

En Universidad de Chile no es muy distinta la situación y sabido es que Mauricio Pellegrino ya manifestó sus pretensiones en lo que respecta a posibilidades de refuerzos y sus respectivos puestos.

No obstante, un jugador de élite del fútbol chileno anda merodeando y si bien, aún no está claro sobre su futuro, existen voces que señalan que la U, perfectamente, podría hacerse de sus servicios.

Se trata de Fabián Orellana, quien tras un mal paso por Universidad Católica, se fue a jugar a la King’s League de España y así aguarda por su futuro y si estará o no en las canchas, a pesar que él mismo negó acercamiento con clubes nacionales.

Raúl Toro, ex técnico de Audax Italiano y quien dirigió al histórico en los verdes de La Florida, conversó con Bolavip Chile y fue consultado si Fabián Orellana, podría tener una revancha en un club chileno, en específico la U.

“Sí, por supuesto. En cualquier club de Chile podría jugar, aunque no se cómo está Fabián, no se si está entrenando. A mi me gustaría mucho, pero quiero ser honrado y no se cómo está ahora”, reveló Toro.

El ex entrenador volvió a ensalzar la figura del ex mundialista y comentó que “no se le va a olvidar de la noche a la mañana y físicamente no creo que tenga problema. Yo tenía dos esquemas en Audax Italiano y Fabián jugaba arriba con Di Santo o por derecha con tres volantes ofensivos”, enfatizó.

Fabián Orellana fue dirigido por Toro en Audax Italiano (Archivo)

Es ahí, donde da cuenta que los azules podrían tener a un gran futbolista entre sus filas y que definitivamente traerlo sería un acierto, porque le serviría al técnico, Mauricio Pellegrino.

“Por el esquema de Pellegrino cae de cajón y muchas veces con Assadi juega con rombo. Vamos a ver los recibimientos, también. En Audax yo lo tenía de regalón, lo palmoteaba, pero en Católica Holan tiene a los de su corral, poh. Es por eso que no rindió”, cerró Toro.