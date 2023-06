Marcos González fue víctima de una estafa cibernética. Al ex jugador campeón de la Copa Sudamericana con la Universidad de Chile le robaron su cuenta de WhatsApp para pedir dinero a sus contactos.

“Hay gente que está ocupando mi cuenta de WhatsApp, toman mis contactos y les pide dinero. Estas cuentas como tenemos los datos, hemos entrado a esas cuentas para bloquearlas poniendo claves que sean equivocadas, pero vuelven a mandar otras cuentas a mis contactos. Se les bloquea una cuenta, pero mandan otra para que sigan depositando”, cuenta Lobo del Aire en diálogo con Bolavip Chile.

“Me llamaron por teléfono, porque hice una publicación en Yapo de una casa que estoy vendiendo. Me llaman por teléfono a los 10 minutos y me dicen ‘la publicación para que se haga efectiva, necesito que usted me envie un código que le va a llegar a su teléfono’. Eran tres o cuatro números, le di los números, cuando le entrego los números se bloquea mi WhatsApp”.

Marcos González acusa que se están haciendo pasar por él para pedir dinero (Foto: Martin Thomas/Photosport)

“Ahí me doy cuenta que es una estafa. No lo podía saber, porque había publicado la propiedad y precisamente cuando la publiqué me dicen ‘bueno, ahora esperaremos unos 30 minutos para que se haga efectiva la publicación'”, agregó el exjugador

González asegura que están estafando a sus contactos: “Yo no deposité plata, pero hay gente está en mi WhatsApp que sí ha depositado. A ellos los están estafando en realidad”.