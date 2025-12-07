Colo Colo cerró la temporada 2025 de la Liga de Primera con una sensación amarga tras quedarse fuera de toda competencia internacional. El Cacique llegó a la última fecha con la ilusión de pelear por un cupo en la Copa Sudamericana, pero una derrota por 2 a 1 frente a Audax Italiano terminó por sepultar sus opciones.

La caída frente a los Itálicos fue el reflejo de una temporada donde el cuadro Popular no logró mantener el nivel esperado y dejó escapar oportunidades cruciales para pelear más arriba en el torneo chileno.

En medio de este contexto, el plantel albo deberá proyectar mejoras de cara al próximo año, mientras la directiva de Blanco y Negro comenzará a evaluar posibles cambios en el equipo y la planificación para 2026.

Los jugadores albos se retiraron cabizbajos del Monumental | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Vicente Pizarro habla de un posible adiós de Colo Colo

Tras el pitazo final, el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports conversó con Vicente Pizarro, capitán y autor del descuento ante la escuadra de La Florida, y ahí fue consultado sobre una posible salida del cuadro de Macul.

“Me formé acá, me siento muy a gusto, pero tengo ganas de quizás, si se da algo importante, de poder dar un paso en mi carrera“, respondió en un comienzo el mediocampista.

“Siempre voy a rendir al máximo acá, voy a intentar dar todo por este club que me dio todo y me formó como jugador”, sentenció.

