Deportes Limache se apronta para el desafío más importante de su historia como club. Tras solo un año en Primera y habiendo ya logrado la tarea de permanecer en la categoría, la ilusión del cuadro ‘Tomatero’ está más que intacta en Copa Chile, torneo donde disputarán la gran final ante Huachipato.

En la antesala del duelo, el joven defensor Mateo Guerra, de 21 años, conversó en exclusiva con BOLAVIP y repasó su irrupción en el primer equipo, su polifuncionalidad y la emoción de vivir un momento soñado.

El jugador reveló que el camino no ha sido sencillo y que incluso le ha tocado asumir puestos que no son los habituales para él: “Me tocó una nueva posición que no uso muy de costumbre la verdad, pero como siempre me he preparado, siempre me he afrontado las cosas, la verdad que se me vio muy bien, central por derecha y la verdad contento por el debut en primera división”, señaló luego del duelo frente a La Serena el pasado fin de semana.

Mateo Guerra palpita la gran final de la Copa Chile frente a Huachipato (Foto: Deportes Limache)

El central añadió que su debut en la máxima categoría fue resultado de un trabajo largo y paciente: “Me estuve preparando para este momento y la verdad que se me vio muy bien y muy contento la verdad”, sostuvo con orgullo.

El defensa también destacó el rol fundamental de su círculo íntimo en este proceso: “Yo creo que es fundamental la familia porque el futbolista tiene varios momentos que a veces se siente solo, que piensa muchas cosas, y ahí está la familia, siempre está la familia. La importancia de la familia yo creo que es cien por ciento”.

A su vez, Guerra reveló que proviene de un entorno marcado por el fútbol: “Tengo un tío que es futbolista y mi abuelo jugó aquí en el barrio, todo muy, muy de una familia de futbolistas… Lo que vive el futbolista, el cómo tiene que alimentarse el futbolista, cómo tiene que dormir, así que eso, de verdad”.

El defensa tomatero agregó que en el plantel se han preparado siempre con la misma convicción que mostraron durante el año. “Así siempre nos hemos preparado, lo hemos conversado. Si bien no tenemos, como el profesor Víctor Rivero dice, no tenemos la jerarquía, pero tenemos que entrar a once y afrontarlo como una familia”, reveló.

La interna del camarín de Deportes Limache

La sorprendente campaña de Deportes Limache en Primera División ha despertado el asombro de muchos debido a su meteórico ascenso. La clave de ello, según Guerra, es la unión del camarín: “Cada partido se afronta como una familia, defendernos, si tenemos que decirnos las cosas nos las decimos, pero siempre como familia, siempre manteniendo el respeto como familia y así hemos logrado las cosas importantes que hemos hecho este año”.

“La verdad que yo estoy preparado para cualquier posición que me toque y siempre entregando acción”, remarcó. Aun así, confesó cuál es su zona natural. “Mi posición es central por izquierda, pero como te digo, yo me preparo para ser una opción para el profe y estar preparado”.

Entre sus referentes, destacó a un histórico del fútbol mundial y a un ícono local: “La verdad que me gusta mucho Sergio Ramos como jugador, pero de acá al medio local siempre ha sido Arturo Vidal por todo lo que ha ganado, por su carrera, por los títulos. La verdad que admiro mucho a él”, afirmó.

También reconoció que sueña con vestir la camiseta de la Roja: “Sí, obvio, yo creo que para cualquier jugador chileno es un sueño estar en la selección chilena y hay que estar preparado y hay que ir paso a paso. Es un sueño, sería un sueño la verdad, pero claro, con los pies en la tierra, que eso es lo importante”.

La gran final ante Huachipato: el sueño máximo del Tomate Mecánico

Guerra no escondió la emoción que provoca la posibilidad de quedarse con la Copa Chile, un escenario impensado hace algunos meses: “La verdad que es un sueño lo que estamos viviendo. Al principio de año lo conversamos y como primer objetivo era mantener la categoría. Después se fue dando lo de la Copa Chile, pero lo que nos caracterizaba a nosotros era ir paso a paso, afrontando los desafíos partido a partido, y ahora tenemos la oportunidad de la Copa que va a ser un sueño para todos nosotros”, afirmó.

Con la mirada fija en la final, el joven defensor espera dar el paso más grande en la historia del club: “Esperar a hacer las cosas bien para ese ansiado cupo internacional”.

Finalmente, Guerra cerró destacando a uno de los referentes dentro del camarín. “Ídolo, ídolo, ídolo, muy admirable, muy, muy, muy admirable, por su entrega, por sus consejo, por cómo es con nosotros, con los más jóvenes, que siempre nos está incentivando a mejorar. Un ídolo, la verdad, un ídolo de Limache” afirmó sobre ‘Popín’ Castro.