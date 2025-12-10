La tarde de este miércoles 10 de diciembre estuvo más que movida en Colo Colo. Y es que además de confirmarse la permanencia de Fernando Ortiz en la banca del ‘Cacique’, se ratificó además la salida de cuatro jugadores del plantel.

Estos fueron Emiliano Amor, Mauricio Isla, Sebastián Vegas y Óscar Opazo, todos ya ratificados como bajas por la dirigencia alba. Pero faltaba un quinto que no fue nombrado por el timonel del Popular, Aníbal Mosa.

Se trata de Matías Moya, quien se transformará en el quinto jugador que no seguirá en Colo Colo para la temporada 2026. El atacante, que este año jugó a préstamo en el descendido Deportes Iquique, no regresará al ‘Cacique’ una vez finalizado su vínculo.

Matías Moya no seguirá en Colo Colo y se suma al éxodo masivo en Macul (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

La información fue confirmada por el periodista de DSports, Rodrigo López, quien aseguró que en Macul ya tomaron la decisión respecto al futuro del argentino-chileno. Pese a tener contrato vigente, en Pedrero no consideran a Moya dentro del proyecto deportivo del próximo año.

De esta manera, el futbolista deberá definir su futuro para 2026, ya sea buscando continuidad en otro club del fútbol chileno o explorando opciones en el extranjero.

En Colo Colo, en tanto, continúan afinando la lista de jugadores que saldrán y los que serán considerados para afrontar un año lleno de ajustes y exigencias deportivas.

