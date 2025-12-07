El mercado de fichajes 2026 se inauguró de la mano de Deportes Limache. Según trascendió tras la cordillera, Los Tomateros tienen lista a su primera incorporación para la próxima temporada.

Es que tras mantenerse en la categoría de honor y ante la posible salida de Daniel “Popín” Castro, la directiva del club debió buscar rápidamente un reemplazante: lo encontró en Argentina.

Según informó La Pelota Al Pie, ese es el caso de Facundo Marín. El extremo por derecha de 25 años tiene todo dispuesto para cruzar la frontera y sumar su primera experiencia en el extranjero.

Tras sellar su salida desde Central Córdoba de Rosario (Primera C), el futbolista vivirá una nueva aventura. Concluyó su contrato y no le implicará un costo a la escuadra chilena.

De esta manera, Los Cerveceros comienzan a dibujar el bosquejo para sus siguientes desafíos con un sueño en mente: clasificar a Copa Libertadores. Todo dependerá de la final de la Copa Chile ante Huachipato (10/12).

Facundo Marín: el primer refuerzo de Deportes Limache en el mercado de fichajes. (Instagram)

¿Quién es el nuevo refuerzo de Deportes Limache?

Durante este año, Facundo Marín disputó un total de 30 compromisos con la camiseta de Central Córdoba de Rosario. En dichos encuentros, logró anotar 12 goles: tres de ellos fueron ante elencos de Primera División.

Por Copa Argentina, el futbolista en cuestión le convirtió a Sarmiento de Junín, Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente de Rivadavia. Un registro para considerar.

Datos claves: