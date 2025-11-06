Impacto ha generado la repentina muerte de la promesa del Fútbol Americano (NFL) Marshawn Kneeland, luego que el equipo de Dallas Cowboys confirmara el deceso del joven jugador de 24 años.

De acuerdo al reporte de la policía de Frisco (Texas), Kneeland fue involucrado en una persecución después de negarse a detener su vehículo tras una infracción de tránsito. El coche fue abandonado luego de un accidente y su cuerpo fue hallado con un disparo auto infligido, en lo que las autoridades señalan como probable suicidio.

Los Cowboys expresaron su dolor por la pérdida de uno de sus compañeros, describiéndolo como un “teammate muy querido y miembro de nuestra organización”, y extendieron sus condolencias a su familia y a su novia. En tanto, su agente Jonathan Perzley también compartió un emotivo homenaje: “Lo vi luchar desde chico con un sueño y lo vivió al máximo… perder a alguien con su talento y buen espíritu es un dolor que no puedo poner en palabras”.

Kneeland fue seleccionado en la segunda ronda del Draft 2024 (56ª posición) tras una destacada etapa en la Universidad de Western Michigan. Durante su tiempo en la NFL, participó en 18 partidos sumando 26 tackles, un sack y recuperó un bloque de despeje para un touchdown apenas días antes de su muerte.

Reporte policial apunta al suicidio de Marshawn Kneeland

Según el comunicado de los agentes policiales, “un hombre fue hallado sin vida con una aparente herida de bala autoinfligida, tras una persecución vehicular que derivó en un operativo de búsqueda entre múltiples agencias en la ciudad de Frisco, Texas. El 5 de noviembre de 2025, alrededor de las 10:39 p.m., el Departamento de Policía de Frisco respondió a una solicitud de apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), que perseguía un vehículo que había evadido a los agentes y entrado en la ciudad. Minutos después de perderlo de vista, los oficiales localizaron el automóvil accidentado sobre los carriles sur de Dallas Parkway, cerca de Warren Parkway”.

Marshawn Kneeland habría cometido suicidio (Getty Images).

Luego, el parte policial agrega que “los primeros reportes indicaron que un hombre, posteriormente identificado como Marshawn Kneeland, de 24 años, residente de Plano, Texas, había huido del lugar a pie. Los agentes establecieron un perímetro y comenzaron la búsqueda con el apoyo de unidades K-9 y drones del Departamento de Policía de Frisco”.

“Durante el operativo, los oficiales recibieron información de que Kneeland había expresado ideas suicidas. A la 1:31 a.m., Kneeland fue encontrado sin vida con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida. La causa y forma de muerte serán determinadas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Collin”, apuntaron.

En síntesis…