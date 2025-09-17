Hace cerca de un mes se dio a conocer al mundo la próxima pelea del polémico YouTuber Jake Paul. Su siguiente rival será nada menos que Gervonta Davis, boxeador activo y uno de los desafíos -en el papel- más difíciles que se ha puesto el influencer.

La batalla se llevaría a cabo en Atlanta, Georgia, USA, pero por problemas con la comisión atlética de este estado, tuvo que mudarse de emergencia.

Según revelaron desde Most Valable Promotions, la pelea entre Jake Paul vs Gervonta Davis se realizará el mismo día, pero no en el State Farm Arena de Atlanta, sino en el Kaseya Center de la ciudad de Miami, Florida, hogar de los Miami Heat de la NBA.

La profunda razón por la que Paul y Davis no pelearán en Atlanta

La gran diferencia de peso y estatura entre ambos peleadores ha causado enorme polémica. Paul ha peleado con pesos pesados, mientras que “Tank” pelea en las 135 libras. Es decir, su diferencia es de casi 60 libras.

Aquello despertó la alerta de la Comisión Atlética del Estado de Atlanta, quienes rechazaron la solicitud del permiso para realizar este combate, razón por la que tuvieron que buscar otra sede para llevar a cabo sus planes.

¿Cómo llegan los peleadores a este combate?

El YouTuber de 28 años llega con un récord de 12-1 (7 KOs), compite típicamente en cruiserweight (alrededor de 90 kg), mientras que Davis, a sus 30 y con un impecable 30-0-1 (28 KOs), es campeón WBA en ligero (61 kg).

Gervonta Davis se medirá ante Jake Paul en una controversial pelea.

¿Cuándo es la pelea entre Gervonta Davis y Jake Paul?

La pelea entre Gervonta Davis y Jake Paul que acaba de mudarse desde Atlanta hasta Florida, se realizará el mismo día en que estaba planeada. Es decir, el día viernes 14 de noviembre. La transmisión estará a cargo de Netflix para todo el mundo.