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Fútbol chileno

Así quedaría la tabla de Primera B con las desafiliaciones de San Marcos y Puerto Montt

Ambos elencos mencionados están siendo investigados por el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Se esperan las resoluciones.

La Primera B está atenta al Tribunal de Disciplina de la ANFP.
© PhotosportLa Primera B está atenta al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

La Primera B puede vivir un remezón de proporciones: la tabla de posiciones arriesga sufrir una severa modificación por las posibles desafiliaciones de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt.

Mientras el conjunto sureño es investigado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP por presuntamente presentar documentación jurada falsa, el elenco sureño está en el ojo del huracán por supuestas irregularidades financieras.

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Debido a tales situaciones, ambas instituciones pueden ser expulsadas desde el profesionalismo. Esto le entregaría triunfos a todos los equipos de la categoría que ya hayan enfrentado a los dos clubes involucrados durante esta temporada.

Por ello, el periodista Danilo Díaz de Radio ADN elaboró una tabla de posiciones en caso de que se concrete la medida. La alteración de la clasificatoria es evidente: se mueve todo en la lucha por el ascenso.

¿Por qué? San Luis de Quillota sería superado por Cobreloa en la cima. El cuadro canario ya expresó su rechazó a la eventual determinación de las autoridades: quiere ser el campeón en cancha.

Cobreloa saca ventaja con las posibles desafiliaciones en Primera B. (Imagen: Photosport)

Cobreloa saca ventaja con las posibles desafiliaciones en Primera B. (Imagen: Photosport)

Así queda la tabla de posiciones de Primera B con las desafiliaciones

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Así está la tabla de posiciones de Primera B antes de la fecha 29

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 San Luis 28 15 8 5 43 29 14 53
2 Cobreloa 28 14 9 5 51 30 21 51
3 Santiago Wanderers 28 13 8 7 46 31 15 47
4 Magallanes 29 13 7 9 45 44 1 46
5 Deportes Antofagasta 28 12 9 7 47 26 21 45
6 Deportes Recoleta 28 11 8 9 40 42 -2 41
7 San Marcos de Arica 28 10 10 8 33 27 6 40
8 Deportes Copiapó 28 11 7 10 42 41 1 40
9 Unión Española 28 11 6 11 33 35 -2 39
10 Deportes Iquique 29 9 11 9 42 33 9 38
11 Deportes Temuco 28 9 9 10 44 39 5 36
12 Deportes Puerto Montt 28 10 5 13 26 35 -9 35
13 Curicó Unido 28 7 10 11 26 42 -16 28
14 Club Deportes Santa Cruz 28 4 11 13 28 42 -14 23
15 Unión San Felipe 28 5 8 15 18 50 -32 23
16 Rangers de Talca 28 5 6 17 28 46 -18 21
Martín Aliaga
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