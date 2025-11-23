Este domingo estará cargado de acción en el fútbol chileno, donde hay partidos decisivos tanto en la Liga de Primera 2025 como en la Liguilla de Ascenso donde Cobreloa y Santiago Wanderers prometen animar un verdadero partidazo.

El encuentro, a disputarse en el estadio Zorros del Desierto de Calama, será la revancha de lo sucedido en Valparaíso donde el cuadro nortino le robó un emocionante empate por 2-2 al conjunto caturro.

En la ida igualaron 2-2. | Foto: Photosport

Quien salga victorioso de este compromiso accederá a las semifinales de la Liguilla de Ascenso y dará un paso importante para lograr al anhelado ascenso a la Primera División para la temporada 2026.

Cabe recordar que este domingo Deportes Concepción visitará a Deportes Antofagasta en el norte, mientras que Rangers de Talca tendrá que viajar hasta Arica para enfrentar al local. Deportes Copiapó, por otro lado, se encuentra instalado en las semifinales.

Cobreloa vs. Santiago Wanderers: Día y hora

El compromiso entre loínos y caturros arrancará a las 6 de la tarde de este domingo 23 de noviembre.

TV: ¿Cómo ver el partido?

El encuentro se podrá ver a través de las pantallas de TNT Sports.

Internet: Así se podrá seguir

HBO MAX será el encargado de llevar el partido vía online.