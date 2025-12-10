El mercado de fichajes puede tener su bombazo más importante en el torneo de ascenso. ¿La razón? Dos jugadores se ofrecieron a jugar en Santiago Wanderers: uno milita en Colo Colo y el otro en Universidad Católica.

Al menos, así lo informó Radio ADN. El medio aludido señaló que dos experimentadas figuras tienen la intención de volver a casa: se formaron en el puerto de Valparaíso.

Sus nombres: Óscar Opazo y Eugenio Mena. Tanto el lateral derecho de los albos como el carrilero izquierdo de los precordilleranos quieren retornar al equipo que los forjó. Hay vía libre para ello.

¿Por qué? Ambos concluyen sus respectivos contratos en Macul y Las Condes, respectivamente. Ante ello, crece la ilusión de los hinchas, aunque en primera instancia hay un gran obstáculo.

Según detallo el sitio mencionado, la dirigencia de Santiago Wanderers se opuso al arribo de sus canteranos. Para la cúpula institucional, no cumplen con el perfil de edad que se busca.

Óscar Opazo y Eugenio Mena se habrían ofrecido a Santiago Wanderers. (Imágenes: Photosport)

¿Cómo les fue en Colo Colo y Universidad Católica?

Durante esta temporada, Óscar Opazo disputó un total de 15 encuentros vistiendo la camiseta de Colo Colo. En ellos, no logró anotar goles ni registró asistencias.

Por contraparte, Eugenio Mena jugó 26 compromisos representando a Universidad Católica. En dicha campaña, convirtió un tanto y entregó tres asistencias.

En resumen: