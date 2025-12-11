En el fútbol chileno ya se comienza a trabajar con todo para lo que será la temporada 2026, en la que cada uno de los equipos de las distintas divisiones de nuestro balompié busca reforzar su plantel para los desafíos que se vienen.

Uno de los equipos que ha hecho noticia en las últimas horas ha sido Deportes Temuco, el conjunto de la Liga de Ascenso espera en el 2026 poder lograr su anhelada vuelta a la división de honor de nuestro fútbol y para eso, busca reforzarse con todo en este mercado.

En lo que va de este mercado, el conjunto ‘Albiverde’ ya suma dos fichajes pensando en el 2026 con las incoporaciones de Sebastián Molina y Miguel Sanhueza y en las últimas horas un importante nombre ha comenzado a tomar fuerza para ser nuevo refuerzo del conjunto ‘Pije’.

Se trata del delantero ex Colo Colo y hoy en San Luis de Quillota, Felipe Flores, quien aparece como una importante opción para poder transformarse en nuevo refuerzo de Deportes Temuco.

Flores es opción en Deportes Temuco | Foto: Instagram

Así lo informó hace unas horas el medio ‘PrimeraBChile’, quienes indicicaron que desde Temuco ven como una buena opción al delantero de 38 años para lo que es el gran anhelo del equipo de poder conseguir el ascenso.

El ‘Pipe’ hoy en día tiene contrato vigente con San Luis de Quillota, pero desde la directiva de Deportes Temuco creen que no sería complejo poder forjar su salida para que llegue a reforzar al equipo dueño de Marcelo Salas.

En Síntesis…