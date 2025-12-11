Santiago Wanderers tuvo un triste desenlace en la Liguilla de Ascenso hacia la Primera División esta temporada, donde quedó eliminado ante Cobreloa en una dramática definición desde los doce pasos disputada en Calama.

El elenco de la Región de Valparaíso no puede seguir lamentándose y su dirigencia ya debe empezar a trabajar en la temporada 2026, donde buscarán el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno.

En la línea de la conformación del plantel, fue ADN Deportes quien reveló que Óscar Opazo y Eugenio Mena estarían buscando volver al club que los vio nacer para dar una mano y sumarle experiencia al plantel.

Opazo habría buscado el retorno a Santiago Wanderers. | Foto: Photosport

En el caso del ‘Torta’, el jugador no fue renovado en Colo Colo y se encuentra con el pase en su poder. Mena, por otro lado, finaliza contrato con la UC en diciembre y todavía no llega a un acuerdo con la dirigencia.

Para sorpresa de los jugadores, y según reveló el citado medio, fue la propia dirigencia de Santiago Wanderers la que le cerró las puertas a los históricos canteranos, ya que consideran que son muy viejos para el plantel que están armando.

Habrá que estar atento en la ciudad puerto si es que la dirigencia de Santiago Wanderers cambia de parecer con otras pretensiones o si definitivamente le da un portazo a dos caturros que supieron dejar bien parado el nombre del cuadro de Valparaíso en el fútbol chileno.

En síntesis

Santiago Wanderers fue eliminado por Cobreloa en la Liguilla de Ascenso en Calama.

Óscar Opazo y Eugenio Mena buscan regresar al club para la temporada 2026.