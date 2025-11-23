Coquimbo Unido sigue haciendo de las suyas en la Liga de Primera 2025 y no le bastó con ser campeón con varias fechas de anticipación, sino que sigue ganando y rompiendo marcas históricas en el fútbol chileno.

Ayer fue el turno de Deportes La Serena, clásico del cuadro pirata que incluso se puso en ventaja, pero no supo aguantar y en la recta final del partido Coquimbo Unido se le dio vuelta para firmar una nueva victoria en el año.

Coquimbo Unido derrotó a Deportes La Serena. | Foto: Photosport

Una de las figuras que tuvo el encuentro y el cuadro pirata a lo largo de la temporada, Matías Palavecino, habló al término del encuentro y descueró a Deportes La Serena: “Ellos hicieron tiempo todo el partido, quedó claro quién es el campeón y el que está peleando abajo”, dijo sin pelos en la lengua.

A esas palabras, Palavecino le suma un consejo a Deportes La Serena para el próximo clásico de la región: “Nos vamos contentos, ellos hablar de más, hay que ser humildes porque la vida y el fútbol da muchas vueltas”.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que el impresionante Coquimbo Unido no detiene su marcha pese a haber logrado el objetivo y ahora tendrá que pensar en Universidad de Chile por la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025.

En síntesis

Coquimbo Unido derrotó por 2-1 a Deportes La Serena.

Matías Palavecino “aconsejó” a Deportes La Serena no hablar tanto.