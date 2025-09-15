Durante las últimas horas, Curicó Unido confirmó el regreso del técnico Damián Muñoz, quien tras su paso por San Luis de Quillota -donde fue despedido en julio- volverá al conjunto ‘Tortero’ para salvarlos del infierno en Primera B.

En sus redes sociales, el club del Maule anunció la llegada del entrenador de 54 años: “Bienvenido a casa. No se necesitan tantas palabras para presentar a nuestro querido Damián Muñoz. Bien sabe lo que es y significa Curicó Unido, herramienta base para enfrentar esta recta final de la Liga de Ascenso 2025″, informaron.

No será el primer paso de Muñoz en la banca de los curicanos: tras dos interinatos, asumió la dirección técnica titular en 2021 tras la salida de Martín Palermo. En la temporada siguiente, los ‘Torteros’ protagonizaron la mejor campaña de su historia: terminaron terceros en el Campeonato Nacional y lograron la clasificación a la Copa Libertadores 2023.

Curicó Unido protagoniza una desastrosa temporada en Primera B. (Photosport)

El panorama actual es totalmente distinto para ‘El Curi’: tras 3 entrenadores esta temporada (Héctor Almandoz, Emiliano Astorga y Mauricio Benavente), los albirrojos marchan en el penúltimo lugar con 24 puntos y acumulan 14 partidos sin ganar en el Ascenso.

El primer gran desafío de Muñoz en la banca de Curicó Unido será ante Deportes Antofagasta de local el próximo 5 de octubre por la Fecha 26 de la Liga del Ascenso.