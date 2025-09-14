Deportes Temuco sufrió una dura derrota por 2-0 ante Magallanes en el estadio Municipal de San Bernardo. Ese encuentro terminó por sentenciar la estadía de Esteban Valencia en la dirección técnica del primer equipo del Pije que no levanta en la Primera B.

Por aquello, el presidente de la institución, Marcelo Salas se movió rápidamente y encontró nuevo entrenador para el elenco de la Novena Región. Se trata del excapitán de Colo Colo y exfutbolista de Deportes Temuco, Héctor Arturo Sanhueza.

El periodista Cristian Alberto Orias informó a través de X que el DT será presentado este lunes al plantel y a los medios de comunicación. Además, llegará con un cuerpo técnico nuevo. “Hay que tomar riesgos”, le indicó Sanhueza al periodista.

En ese sentido, el jugador pudo darle sus primeras impresiones al mencionado comunicador. “Rechacé muchos ofrecimientos porque mi sueño era iniciar mi carrera como técnico en Temuco”, expresó.

De ayudante a primer entrenador

Héctor Arturo Sanhueza fue ayudante de Erwin Durán en Deportes La Serena, en un proceso que lograron el Campeonato de Primera B, situación que les permitió ascender a la Primera División.

Este será el primer desafío como DT principal del oriundo de Lirquén y lo hará en un equipo que defendió como jugador entre las temporadas 2013 y 2016, donde fue campeón de Primera B.

Héctor Arturo Sanhueza es nuevo entrenador de Deportes Temuco. (Foto: deportes_temuco_oficial, Instagram)

Sanhueza tendrá algunas semanas para trabajar con el equipo previo a su debut ante Rangers de Talca en el Germán Becker el domingo 5 de octubre a las 17:30 por la fecha 16 del Campeonato de Primera B. El Pije es duodécimo con 28 puntos, hoy a siete puntos de la zona de Liguilla.

El club presentó a su nuevo entrenador en redes sociales: “Bienvenido Arturo Sanhueza! Nuestro histórico ex capitán, referente y campeón con el Pije, regresa a casa para asumir un nuevo desafío: ser el Director Técnico del Plantel Profesional de Deportes Temuco. Con la misma capacidad, garra y liderazgo que lo caracterizó en la cancha, ahora toma las riendas del equipo, confiamos en su gestión y trabajo. ¡Vamos con todo, Profe Arturo!”.