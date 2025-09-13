Fin del ciclo para Esteban Valencia en la banca de Deportes Temuco, que tras la derrota 2-0 ante Magallanes llegó a ocho partidos sin ganar en la Liga de Ascenso, por lo que la dirigencia encabezada por Marcelo Salas decidió ponerle punto final al contrato del ‘Huevito’.

El conjunto del ‘Pije’, que se armó para pelear puestos de ascenso, sigue sin encontrar el rumbo en la temporada 2025. Tras la salida de Mario Salas, el ‘Matador’ buscó levantar al equipo con la llegada de Valencia, quien si bien logró algunos resultados, en la segunda rueda la campaña se vino abajo.

Con la derrota en San Bernardo ante la ‘Academia’ los de la región de la Araucanía quedaron en el duodécimo puesto de la tabla de posiciones con 28 puntos a cinco unidades del último cupo a la liguilla de ascenso.

“Tiene que haber un cambio”

En conversación con medios locales, el propio Marcelo Salas confirmó el cambió de timón en Temuco: “Más tarde tendremos que darle vuelta a varias cosas, esperamos que sea todo para mejor, o sea, que si llega alguien nuevo al club le saque rendimiento a los jugadores y podamos en las últimas fechas que nos quedan, mostrar el fútbol que mostró muchas veces el equipo“, manifestó.

“Sin duda creemos y en lo personal creo que tiene que haber un cambio…sin duda tenemos que hacer un cambio”, agregó.

Sobre quién podría reemplazar al Huevito en la banca del Ñielol, Salas reconoció que ya baraja algunos nombres: “Es difícil, quedan pocas fechas también, tenemos que ver… hay un par de nombres que creo que podrían ayudarnos en este momento y un par de llamadas quizá más tarde para la disponibilidad de ellos para asumir en este momento”, cerró.