Una de las grandes prioridades que tiene Fernando Ortiz en este mercado de pases es reforzar la defensa de Colo Colo. Tras la decisión de no renovar los contratos de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, el Cacique quedó con un vacío importante en la zaga defensiva central, por lo que la llegada de al menos dos defensores se volvió una urgencia para el cuerpo técnico.

En ese contexto, la dirigencia de Blanco y Negro ya comenzó a trabajar para cumplir con las peticiones del entrenador. En la carpeta de posibles refuerzos aparecen nombres como Matías Catalán, actualmente en Talleres de Córdoba; Bruno Cabrera, figura de Coquimbo Unido; y Nicolás Díaz, defensor chileno que milita en el Xolos de Tijuana y se encuentra a préstamo en el Puebla.

Justamente, este último es quien estaría mejor posicionado para arribar al Estadio Monumental. Así lo dio a conocer el periodista Christopher Brandt de ESPN, quien aseguró que el zaguero de 26 años “tiene muchas posibilidades de llegar al Estadio Monumental”, transformándose en una de las cartas más concretas para reforzar la última línea alba.

Colo Colo iría en busca de Nicolás Díaz para 2026 (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Sin embargo, el posible fichaje no está exento de advertencias. Ítalo Díaz, padre del futbolista y exjugador de larga trayectoria en el fútbol chileno, se refirió al interés de Colo Colo en conversación con RedGol, bajando un poco las expectativas. “Es importante que Colo Colo esté interesado, pero no sé qué tan seguro sea, porque el año pasado pasó lo mismo, querían al Nico y al final no pasó nada. Por eso él vino a Unión”, señaló de entrada.

En esa misma línea, el exdefensor recalcó la importancia de la cautela en este tipo de negociaciones. “Como siempre le he dicho a mis hijos, mientras no firmes un contrato, no hay nada. Eso se lo vengo diciendo desde que comenzaron. No saco nada con que se entusiasmen o se mal interpreten las cosas. Ahora, si se da, bien. Si es verdad, bien también. No voy a privarle donde quieran jugar”, afirmó.

Finalmente, Ítalo Díaz dejó un claro recado a la dirigencia alba respecto al aspecto económico, uno de los puntos que podría trabar la operación. “Siempre nos llaman por Nicolás y por Paulo. El tema es que todo avanza, llega un momento y se cae todo, por uno u otro motivo. No solamente de Chile nos llaman. De Francia, España y aparte cuando les preguntan cuánto ganan, se les cae el pelo con el valor”, cerró.

Así las cosas, Colo Colo sigue avanzando en la búsqueda de sus nuevos centrales, pero el nombre de Nicolás Díaz, pese a correr con ventaja, aparece condicionado a una negociación compleja, donde el factor económico podría ser determinante para que el defensor vista o no la camiseta del Popular en la temporada 2026.

DATOS CLAVE

Colo Colo necesita reforzar la defensa tras la salida de Emiliano Amor y Sebastián Vegas.

Nicolás Díaz (Xolos de Tijuana, a préstamo en Puebla) es la opción más concreta para la zaga.