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Liga de Ascenso

Deportes Antofagasta vence al colista Rangers de Talca que empieza a perder las esperanzas: así queda la TABLA de la Primera B

El cuadro puma se hizo respetar en casa y se impuso por 2-0 a los piducanos por la fecha 16 de la Primera B.

Deportes Antofagasta vence a Rangers en el norte. (Foto: CDA)
Deportes Antofagasta vence a Rangers en el norte. (Foto: CDA)

Este domingo se continúa disputando la fecha 16 que estaba pendiente en la Liga de Ascenso, o más conocida como Primera B, donde la jornada dominical la abrieron Deportes Antofagasta y Rangers de Talca.

El Rojinegro fue a la Segunda Región necesitado del triunfo para acortar distancia en el fondo, pues es el colista absoluto cuando quedan solo cuatro jornadas por delante.

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Pero el cuadro Puma se hizo respetar en casa y luego de un parejo primer tiempo, en el complemento ingresó el delantero venezolano José Bández que abrió el marcador para los locales en los 68 minutos.

En los 79′ cayó el segundo para el elenco nortino, a través del goleador Josepablo Monreal, que festejó la conquista pese a su pasado en los piducanos.

Josepablo Monreal abrochó el triunfo de Antofagasta sobre Rangers. (CDA)

Josepablo Monreal abrochó el triunfo de Antofagasta sobre Rangers. (CDA)

Con este resultado, Antofagasta queda en la quinta posición con 41 puntos, metido en zona de liguilla por el ascenso. Mientras que Rangers sigue en el subterráneo con 18 unidades.

El equipo de la capital de la Región del Maule desaprovechó la oportunidad de acercarse a Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe, que están un peldaño más arriba con 22 puntos.

Es más, el sábado los de la Sexta Región fueron derrotados por San Marcos de Arica en casa (2-1). Por su parte, el Uní-Uní recibe esta tarde a Deportes Iquique en el Valle del Aconcagua.

En el otro extremo de la tabla de posiciones, el líder absoluto es Cobreloa con 48 puntos, seguido de Santiago Wanderers y San Luis de Quillota, ambos escoltas con 44 unidades.

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La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos.ClubPGEDGFGCDGPts
1Cobreloa26139444271748
2Santiago Wanderers26128641281344
3San Luis de Quillota25128539291044
4Magallanes2612774238443
5Deportes Antofagasta26118744261841
6Deportes Recoleta2611873834441
7San Marcos de Arica2610973324939
8Deportes Copiapó2610794039137
9Unión Española2510693232036
10Deportes Puerto Montt26104122634-834
11Deportes Temuco2688104036432
12Deportes Iquique2561093330328
13Curicó Unido2669112239-1724
14Deportes Santa Cruz26410122740-1322
15Unión San Felipe2557131642-2622
16Rangers de Talca2646162342-1918
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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