El cuadro puma se hizo respetar en casa y se impuso por 2-0 a los piducanos por la fecha 16 de la Primera B.

Este domingo se continúa disputando la fecha 16 que estaba pendiente en la Liga de Ascenso, o más conocida como Primera B, donde la jornada dominical la abrieron Deportes Antofagasta y Rangers de Talca.

El Rojinegro fue a la Segunda Región necesitado del triunfo para acortar distancia en el fondo, pues es el colista absoluto cuando quedan solo cuatro jornadas por delante.

Pero el cuadro Puma se hizo respetar en casa y luego de un parejo primer tiempo, en el complemento ingresó el delantero venezolano José Bández que abrió el marcador para los locales en los 68 minutos.

En los 79′ cayó el segundo para el elenco nortino, a través del goleador Josepablo Monreal, que festejó la conquista pese a su pasado en los piducanos.

Josepablo Monreal abrochó el triunfo de Antofagasta sobre Rangers. (CDA)

Con este resultado, Antofagasta queda en la quinta posición con 41 puntos, metido en zona de liguilla por el ascenso. Mientras que Rangers sigue en el subterráneo con 18 unidades.

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El equipo de la capital de la Región del Maule desaprovechó la oportunidad de acercarse a Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe, que están un peldaño más arriba con 22 puntos.

Es más, el sábado los de la Sexta Región fueron derrotados por San Marcos de Arica en casa (2-1). Por su parte, el Uní-Uní recibe esta tarde a Deportes Iquique en el Valle del Aconcagua.

En el otro extremo de la tabla de posiciones, el líder absoluto es Cobreloa con 48 puntos, seguido de Santiago Wanderers y San Luis de Quillota, ambos escoltas con 44 unidades.

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La tabla de posiciones de la Primera B: