Los equipos dentro del fútbol chileno ya se mueven con todo en lo que es este mercado de pases, en donde cada uno de los clubes busca reforzarse con todo para lo que es la próxima temporada.

Es por esto que equipos como Cobreloa y Deportes Temuco agilizan lo que son sus grúas para poder sumar importantes incorporaciones de cara al 2026 y en las últimas horas, han hecho noticia por una situación en particular.

‘Loínos’ y ‘Albiverdes’ buscan nutrir de muy buena forma su plantel para el 2026, en la que dentro de este objetivo, en las últimas horas ambos equipos han mostrado su interés en un mismo jugador.

Se trata del defensor uruguayo de 31 años, Andrés Barboza, quien milita Fénix de Uruguay y podría tener su vuelta al fútbol chileno, tras lo que fue su anterior estadía en nuestro país vistiendo la camiseta de Santiago Wanderers.

Barboza suena en Cobreloa y Deportes Temuco | Foto: Photosport

Está información la dio a conocer el periodista Matías Larraín en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que Cobreloa y Deportes Temuco están tras los pasos del zaguero uruguayo para la temporada 2026.

“El defensor central Andrés Barboza está en la carpeta de Cobreloa y Deportes Temuco. De no haber novedades, entre esos dos equipos podría recaer en el 2026.Su última temporada fue en el Fénix de la liga de Uruguay”, informó.

Ante esta situación, los próximos días podrían ser cruciales para estos dos equipos en lo que puede ser la lucha de este fichaje, en la que buscan a este importante nombre para poder reforzar su zaga en el 2026.

En Síntesis