No importa que se esté disputando el Mundial sub 20 en nuestro país, el apasionante torneo de la Primera B no se detiene y todo parte este sábado 4 de octubre con tres partidazos.
Ayer viernes Deportes Concepción que tiene ambición de Liguilla para soñar con la vuelta a Primera División le ganó 2-1 a Magallanes desplazando a Cobreloa por el último cupo a la post temporada.
Este sábado será el turno de los que pelean arriba, primero lo hará el que ocupa el segundo lugar de la tabla, Deportes Copiapó quién jugará en la zona norte de Santiago ante Deportes Recoleta.
Cobreloa visitará a Santa Cruz, obligado a ganar para desplazar a los Lilas de la zona de Liguilla.
Luego será el turno del puntero Universidad de Concepción quién recibirá en el Ester Roa a un necesitado Unión San Felipe.
Programación Fecha 26 de la Primera B
4 de octubre
- Deportes Recoleta vs. Deportes Copiapó – 12:00 hrs – TNT SPORTS y HBO Max
- Deportes Santa Cruz vs. Cobreloa – 15:00 hrs – TNT SPORTS y HBO Max
- Universidad de Concepción vs. Unión San Felipe – 19:00 hrs – TNT SPORTS y HBO Max
5 de octubre
- Deportes Antofagasta vs. Curicó Unido – 12:30 hrs – TNT SPORTS y HBO Max
- San Luis vs. San Marcos de Arica – 15:00 hrs – TNT SPORTS y HBO Max
- Santiago Morning vs. Santiago Wanderers– 15:00 hrs – TNT SPORTS Premium y HBO Max
- Deportes Temuco vs. Rangers – 17:30 hrs – TNT SPORTS y HBO Max