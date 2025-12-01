Deportes Concepción se tuvo que poner el overol el día de ayer para empatar el partido ante Deportes Copiapó, equipo que complicó en demasía al León de Collao y que lo tuvo, a ratos, contra las cuerdas.

Como ha sido la tónica a lo largo de la temporada, Joaquín Larrivey apareció para poner el empate con que el cuadro sureño accedió a la gran final de la Liguilla de Ascenso y en donde buscará ante Cobreloa meterse a la Primera División del fútbol chileno.

El compromiso de ida se disputará en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción este miércoles 3 de diciembre y hay noticias importantes respecto al aforo que tendrá el recinto que se emplaza en la Avenida Collao.

Se esperan 29 mil personas este miércoles en Concepción. | Foto: Photosport

“Para el duelo de este miércoles en Collao, se habilita el aforo de 29 mil personas. Lo que contamos hace unos días, sobre la caravana de Coca Cola en el recinto ya fue coordinado, se traslada para el día jueves”, informó el periodista Sergio Godoy Acosta en su cuenta personal de X.

De esta manera, se espera una verdadera fiesta en Concepción para la final de la Liguilla de Ascenso, donde seguramente los hinchas del ‘Conce’ agotarán las entradas y vivirán un compromiso con ambiente de Primera División para dar el primer golpe de la serie.

Cabe mencionar que el aforo completo del Estadio Ester Roa Rebolledo es cercano a los 33 mil espectadores, pero como suele suceder en Chile, jamás se habilita la totalidad de un recinto para un espectáculo deportivo.

En síntesis

El partido de ida de la final de Ascenso será el miércoles 3 de diciembre en Concepción.

El Estadio Ester Roa tendrá un aforo habilitado de 29 mil personas para la final.