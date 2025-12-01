Deportes Concepción logro su paso a la gran final de la Liguilla de Ascenso el día de ayer tras haber derrotado a Deportes Copiapó 1-0 en la ida e igualado 1-1 en la revancha disputada anoche en el norte del país.

Ahora, el cuadro sureño tendrá que vérselas con Cobreloa, equipo que derrotó sin mayores complicaciones a San Marcos de Arica y peleará un cupo con los lilas para ver quién asciende a la Primera División del fútbol chileno.

En las últimas horas se supo que Deportes Concepción solicitó un aforo de 29.000 personas para el miércoles, lo cual fue aprobado por la Delegación Presidencial de la región y, además, tomó una decisión sobre la presencia de hinchas loínos en el sur.

Hinchas de Cobreloa dirán presente en el sur. | Foto: Photosport

Vía Redes Sociales, el ‘Conce’ informó que de las 29.000 entradas que estarán a la venta, 1.500 corresponderán para hinchas de Cobreloa quienes se ubicarán en ‘Butaca vip sur’ con un valor de $20.000 pesos chilenos.

Con esta medida, Deportes Concepción espera reciprocidad por parte de los nortinos y que en la vuelta pueda haber público visita en el Estadio Zorros del Desierto de Calama para presenciar el compromiso.

Cabe mencionar que la ida se disputará este miércoles 3 de diciembre a las 8 de la noche en Concepción, mientras que la vuelta está pactada para el domingo 7 del mismo mes a las 8:15 de la noche en Calama.

En síntesis

Deportes Concepción pasó a la final de la Liguilla tras vencer a Deportes Copiapó por 2-1 global.

La ida de la final Deportes Concepción vs Cobreloa es el miércoles 3 de diciembre a las 20:00.