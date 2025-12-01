El día de ayer se vivió una jornada llena de emociones en la Liguilla de Ascenso, en donde Deportes Concepción y Cobreloa se impusieron en sus respectivas llaves y avanzaron a la gran final en búsqueda de un cupo a la Primera División para el 2026.

En el caso de los sureños, tuvieron que remar desde atrás para empatar 1-1 frente a Deportes Copiapó y timbrar un 2-1 global. ¿La figura? Quién otro más que Joaquín Larrivey, autor de los dos goles del ‘Conce’ en la serie.

Se define la Liguilla de Ascenso. | Foto: Photosport

Cobreloa, por otro lado, tuvo un trámite un poco más amigable y alcanzó a estar 3-0 arriba sobre San Marcos de Arica. Si bien los ariqueños descontaron y buscaron el segundo descuento, no les alcanzó y el cuadro loíno accedió a la final.

En las últimas horas, la ANFP confirmó la programación de la gran final de la Liguilla de Ascenso, donde las acciones arrancarán este miércoles 3 de diciembre a las 8 de la noche en el Estadio Ester Roa de Concepción y finalizará el domingo 7 del mismo mes a las 8:15 de la noche en el Zorros del Desierto de Calama.

La mesa está servida y ambos equipos buscarán subir a Primera División de cara a la próxima temporada. La única certeza es que la división de honor del fútbol chileno ganará una buena plaza y buenos hinchas para el próximo año.

