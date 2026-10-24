El recordado goleador y actual entrenador está en la mira de Monterrey de México. Su viejo amor lo sigue minuciosamente.

San Luis de Quillota está cerca de cumplir su mayor anhelo: conseguir el ascenso rumbo a la categoría de honor. El cuadro canario marcha en la cima de la Primera B y ello genera expectativas sobre Humberto Suazo.

El DT de 45 años causa ilusión por el rendimiento de sus pupilos en su primera experiencia profesional tras su retiro como jugador, por lo que ya despierta la atención de un viejo amor.

¿Qué pasó? Según informa Radio ADN, hay un equipo que observa al recordado goleador: Monterrey de México. El elenco en el que brilló como futbolista lo tiene en carpeta como entrenador.

“El actual DT de San Luis está siendo sondeado por el conjunto mexicano. Sin embargo, la banca de los Rayados no se encuentra disponible, ya que actualmente es dirigida por el argentino Matías Almeyda”, lanzó el medio.

Sobre la misma línea, agregó: “De todas formas, en Monterrey siguen atentos a la situación de (Humberto) Suazo y no se descarta que, a futuro, puedan ofrecerle algún cargo dentro de la institución“.

Humberto Suazo está en la mira de Monterrey de México. (Imagen: Photosport)

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Humberto “Chupete” Suazo brilla en San Luis de Quillota

Durante esta temporada, el estratega acumula una totalidad de 34 encuentros en la banca. De dichos enfrentamientos, logró ganar 16, empató en 11 y cayó en siete oportunidades.

Su próximo desafío será imponerse sobre Deportes Recoleta por la fecha 29 de la Primera B. Tal compromiso está pactado para este sábado 24 de octubre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Lucio Fariña.