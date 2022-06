Magallanes está teniendo un campañón en la Primera B de la mano del novel entrenador Nicolás Núñez y su regreso a la Primera División se acerca cada vez más a pasos agigantados, luego de 36 años de ausencia en la División de Honor del fútbol chileno.

El Manojito de Claveles es el actual líder de la categoría de plata del balompié nacional con 44 puntos obtenidos de 48 posibles, números increíbles que ilusionan a la Bandita de Magallanes, más si el máximo perseguidor es Cobreloa con 11 puntos de diferencia.

Pero hay una noticia que prendió las alarmas de todos y es el posible fichaje de uno de los jugadores más importantes en el último tiempo del fútbol chileno: Luis "Mago" Jiménez.

Según informó AS Chile, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico quieren convencer al "Mago" Jiménez de que vuelva a pisar una cancha, todo tras anunciar su retiro del fútbol profesional en su último partido en Palestino, el cual fue el 22 de mayo.

La despedida del Mago Jímenez del fútbol profesional | Foto: Agencia Uno

“Cualquier equipo querría contar con él y a mi me gustaría tener cada vez mejores jugadores, pero no hemos avanzado en eso”, fueron las palabras de Núñez a AS Chile.

Recordar que hace unas semanas, Magallanes contrató al experimentado Carlos Villanueva, quien también llegó desde el conjunto árabe.