Brayan Cortés habla del partido ante Bolivia y responde las críticas de Johnny Herrera: "No me complica, no me calienta la cabeza"

Una de las figuras de la trascendental victoria de la Selección Chilena ante la Selección de Bolivia por 3-2 en el estadio Hernando Siles de La Paz, fue Brayan Cortés. El actual arquero de Colo Colo tuvo que tomar la posta de Claudio Bravo y rindió a gran nivel.

El nacido en Iquique pudo sostener el marcador con grandes atajadas, las cuales le valieron ganarse el cariño de los hinchas chilenos y elogios por parte del medio. Pero en la antesala del encuentro, el ex portero del Equipo de Todos, Johnny Herrera, había salido a decir en ESPN que Cortés "aveces, es medio distraído en el arco" y que el titular debía ser Sebastián Pérez.

Fue el propio Cortés, quien salió al paso de esta crítica en conversación con ESPN Fútbol Show y le restó el peso a los dichos del ex guardameta de la Roja.

"Lo que diga cualquier persona, un referente como puede ser Johnny, no me complica, no me calienta la cabeza. Solo me concentré en el partido y en ganar", comenzó diciendo el Indio.

Cortés afirmó que uno de los factores del partido fue la lluvia y gracias a eso se "se sintió menos la altura, estábamos preparados, era otra sensación, había que aprovecharlo, se disfrutó y se ganó", remarcó.

También se dio el tiempo de explicar la situación que aconteció en el partido ante Argentina. "No me fijé en lo que pasó con Claudio, me dijeron que calentara, nos demoramos un poco más de lo normal, fue algo confuso, no sabía si iba a entrar o no, si estaba bien Claudio. El tuvo todas las buenas intenciones para aguantar y que yo entrara 'calentito'", detalló el ex Deportes Iquique.

Finalmente, sentenció que "estamos mentalizados en terminar bien, con lo que nos toca en los últimos partidos y la ilusión de lograr el objetivo, pelear hasta el final. Independiente de lo que pase con los resultados, queremos ganar los partidos que quedan".