Claudio Borghi sentencia a Marcelino Núñez en La Roja: “Si cada jugador se va a…”

En la Selección Chilena sigue generando polémica lo que fue la sorpresiva salida del volante nacional, Marcelino Núñez de la nómina de ‘La Roja’, en la que el jugador del Ipswich Town tuvo un importante encontrón con uno de sus compañeros y el DT Nicolás Córdova, por lo que decidió dejar la concentración.

Sobre esta situación, el ex DT del equipo de todos, Claudio Borghi tomó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para referirse a este problema que se vive en la interna de ‘La Roja’, en la que no se mostró para nada de acuerdo con la decisión de Marcelino Núñez.

“Yo entiendo que los jugadores puedan estar enojados, no sé si les ha pasado a ustedes, yo me he agarrado a puteadas con entrenadores, pero dejar la selección no habla bien”, comienza señalando Borghi.

Agregando, el ‘Bichi’ explica que la postura de Marcelino Núñez ante esta situación fue bastante errada, ya que le faltó el respeto a su entrenador, compañeros y todo un país con esta decisión.

Borghi y su claro mensaje a Núñez | Foto: Photosport

“Yo me quedo callado, si decide sacarme el entrenador, es un partido, me quedo ahí tranquilo, si quieres juego o no, pero abandonar la selección no es bueno, es un jugador representativo y que tiene que tomar una jineta, no me parece que haga eso”, remarca.

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Concluyendo, Borghi dejó un mensaje más que claro, en la que un jugador por no ver minutos, no puede tener esta clase de arrebatos y además, agregó a que Marcelino Núñez este polémico accionar no lo haría en su club, ya que le significaba un castigo mayor.

“Si cada jugador que se va a sentir ofendido o no querido por el entrenador, va a dejar la selección, es complejo, porque esto no lo hace en el equipo, en el equipo le puede pasar, pero él no deja el equipo”, cerró.