El mediocampista abandonó la concentración de La Roja tras un fuerte cruce con Nicolás Córdova ¡Se revelaron nuevos detalles!

Siguen apareciendo nuevos detalles sobre la polémica salida de Marcelino Núñez de la concentración de la Selección Chilena durante la gira por Norteamérica. El mediocampista del Ipswich Town dejó el plantel tras el partido ante Estados Unidos en St. Louis, en medio de su molestia con el técnico Nicolás Córdova y sus declaraciones posteriores al primer amistoso frente a Canadá.

Según información de ADN Deportes, Marcelino Núñez no comunicó directamente su decisión a Córdova. El futbolista habría informado su salida al gerente de Selecciones, Felipe Correa, antes de abandonar la concentración para regresar a Inglaterra.

Marcelino Núñez se molestó por no sumar minutos ante EE.UU. (Photosport).

“Fue tal lo intempestiva de su determinación que el futbolista no se despidió ni del staff técnico ni de sus compañeros antes de tomar sus cosas y volver a Inglaterra”, apuntó el citado medio.

Este nuevo antecedente se suma a las versiones que han surgido en torno a la salida del jugador y vuelve a poner el foco en el ambiente interno del ‘Equipo de Todos’, especialmente después de los malos resultados obtenidos durante la gira por Norteamérica.

Pese a la situación, el trabajo de Nicolás Córdova no ha sufrido modificaciones. Tras arribar a Los Ángeles, el cuestionado entrenador interino mantiene su metodología de entrenamientos de cara a los preparativos para el último amistoso vs. México, programado para el próximo martes en el Memorial Coliseum Stadium de LA.

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En resumen…