La Selección Chilena volvió al triunfo el día de ayer después de varios meses de sequía y lo hizo nada más ni nada menos que ante Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico que se disputó en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Sebastián Miranda fue el entrenador que estuvo a cargo del equipo, pero no lo estará en noviembre cuando La Roja visite a Rusia y tenga que enfrentar nuevamente a los peruanos. ¿Quién dirigirá? Nicolás Córdova se vuelve a calzar el buzo de DT.

Sobre la elección del nuevo entrenador titular de la Selección Chilena, Felipe Correa, gerente de selecciones de la ANFP, habló con ESPN Chile y prefirió “No revelar detalles de contactos con ningún entrenador en particular”.

No descartan a Pellegrini como candidato. | Foto: Photosport

Eso sí, Correa asegura que se trabaja para que en el primer trimestre del próximo año haya humo blanco en Quilín: “Sí ratificamos el interés de que a partir de marzo del próximo año tengamos una decisión tomada”.

Consultado por Manuel Pellegrini, Correa no lo descarta como un candidato a tomar la Selección Chilena: “A la pregunta si es candidato, yo creo que nadie podría decir lo contrario. En relación a lo presupuestario, yo creo que tenemos que apuntar alto y después, si hay interés del entrenador que sea de venir acá, las dos partes haremos los mayores esfuerzos para tener un acuerdo”, remató.

Así las cosas, el nombre de Manuel Pellegrini sigue estando en el aire y se consolida como un candidato a asumir La Roja. El gran problema, eso sí, es que el ingeniero termina contrato a mitad de año y en la ANFP apuntan a tener al DT listo para marzo.

Confirman gira amistosa de La Roja

La Roja tendrá una gira por Estados Unidos en septiembre de 2026 según confirmó Felipe Correa, aunque no se detallaron los rivales que enfrentará en su paso por Norteamérica.