La temporada 2026 de la Primera B se viene de miedo, en donde equipos como Unión Española, Deportes Iquique, Santiago Wanderers, Rangers de Talca y Cobreloa, entre otros, buscarán volver a la división de honor de cara al 2027.

Es precisamente Cobreloa el equipo que no pudo lograr el ascenso esta temporada tras caer en una dramática final ante Deportes Concepción, donde el cuadro Lila aniquiló las chances loínas en el último suspiro.

El equipo nortino no quiere alargar su estadía en la Primera B y, para aquello, busca el retorno de un goleador que no ha tenido suerte en las últimas temporadas y acaba de descender a la B junto a Unión Española.

Insaurralde volvería a Calama. | Foto: Photosport

“El delantero Cristian Insaurralde retorna a Cobreloa, club al que aportó 18 goles en 54 partidos jugados entre 2023 y 2024”, informó en su cuenta personal de X el periodista Sergio Godoy Acosta.

Cabe mencionar que este 2025 Insaurralde estuvo en el cuadro hispano donde no pudo mostrar su mejor versión en lo futbolístico y tampoco en los números: disputó 33 partidos con la camiseta de Unión Española y apenas pudo anotar tres goles entre la Liga de Primea y la Copa Chile 2025.

Ahora, habrá que esperar un anuncio oficial por parte de Cobreloa, equipo histórico del fútbol chileno que quiere volver a codearse con la elite del balompié criollo y salir de la segunda categoría.

En síntesis

Cristian Insaurralde retorna a Cobreloa tras su paso por Unión Española en 2025.

El delantero registró 18 goles en 54 partidos con Cobreloa entre 2023 y 2024.