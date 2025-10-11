Sebastián Miranda tuvo un debut triunfal en la Selección Chilena, toda vez que La Roja ayer superó en la agonía a Perú en un amistoso disputado de manera sorpresiva en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Con goles de Ben Brereton Díaz y Maximiliano Gutiérrez, Chile se impuso en una nueva versión del Clásico del Pacífico que enfrentó a los dos equipos más malos de Sudamérica en la última clasificatoria hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

Córdova dirigirá los amistosos de noviembre en La Roja. | Foto: Photosport

De manera increíble, La Roja volverá a jugar ante los peruanos el próximo mes, pero en dicha ocasión el compromiso se jugará en Rusia donde Chile aprovechará la pasada y enfrentará al cuadro local en la fecha doble de noviembre.

En esa línea, fue Felipe Correa, gerente de selecciones de la ANFP, quien confirmó al entrenador de La Roja para los duelos amistosos ante Rusia y Perú: “Nicolás Córdova dirigirá los amistosos de noviembre”, dijo en diálogo con ESPN Chile.

Así las cosas, Nicolás Córdova nuevamente aparece en el horizonte de la Selección Chilena y esta vez será para tener dos amistosos en Europa donde tiene una buena chance de cambiar la cara tras lo mostrado por la Sub 20 en el Mundial de la categoría que se desarrolla en el país.

Los amistosos de noviembre

La Roja enfrentará el 15 de noviembre a Rusia en condición de visitante, mientras que la nueva versión del Clásico del Pacífico en territorio ruso se llevará a cabo el 18 del mismo mes.