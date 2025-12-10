Una figura de la Selección Chilena está en medio de un potente conflicto entre equipos. ¿La razón? El club que lo formó reclama que la escuadra que lo compró pague lo acordado: ese es el caso de Iván Román.

El defensor nacional dejó el país tras ser vendido por Palestino, pero desde el elenco árabe acusan que no les ha llegado el primer depósito establecido en las negociaciones con Atlético Mineiro. Así lo reportó AS Chile.

A comienzos de esta temporada, se firmó que el conjunto brasileño abonaría 1,5 millones de dólares por el 50% su carta. Lo haría en tres tandas, pero la cuota inicial (por 500 mil USD) no llegó.

“La situación ha generado molestia, porque realmente no han pagado ni un solo peso y no contestaron más“, le expresó una fuente del cuadro de La Cisterna al medio citado.

En dicha línea sobre la joya chilena de 19 años, el aludido reiteró que perdieron la comunicación con Minas Gerais. “No nos han respondido los correos, están así hace meses“, agregó.

Iván Román provocó un conflicto entre Palestino y Atlético Mineiro. (Imagen: Photosport)

Figura de la Selección Chilena involucrada en millonaria demanda

Ante tal panorama, Palestino decidió llevar dicho caso a la FIFA. El club chileno perdió la paciencia y quiere que el problema se termine lo antes posible: advierten que la segunda cuota, pactada para enero de 2026, tampoco llegará.

“Desde la escuadra árabe aguardan por una pronta resolución de la FIFA, que suele fallar en estas instancias con un Transfer Ban, impidiendo fichar, lo cual le provocaría un gran problema a Atlético”, destacó el sitio mencionado.

