Gabriel Suazo aprueba a este DT para la Selección Chilena: “Aprenderíamos muchísimo”

El lateral izquierdo y capitán de La Roja le puso el visto bueno a Manuel Pellegrini. Lo tiene como rival en España.

La Selección Chilena busca DT mientras Nicolás Córdova está a cargo interinamente. El siguiente proceso clasificatorio comenzará con otro nombre en la banca, por lo que Gabriel Suazo habló fuerte y claro.

El capitán de La Roja conversó con El Chiringuito, siendo consultado por la opción de tener a Manuel Pellegrini al mando del combinado nacional. ¿Que respondió?

El formado en Colo Colo le entregó el visto bueno al estratega. Lo conoce de cerca, ya que lo enfrenta periódicamente en un clásico de España: él representa al Sevilla FC y su compatriota dirige al Real Betis.

“Si en algún momento llega a la selección, ahora o más adelante, obviamente va a ser un paso importante para todos. Nosotros los jugadores aprenderíamos muchísimo de él. Sería muy positivo para todo el fútbol chileno”, lanzó.

“Hoy lo tengo como rival y cada vez que me toque enfrentarlo le voy a querer ganar y pasarle por arriba. Pero siempre orgulloso de todo lo que él ha conseguido“, agregó.

Manuel Pellegrini, el candidato fuerte para dirigir a la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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Gabriel Suazo aprueba a Manuel Pellegrini en la Selección Chilena

Finalmente, el lateral izquierdo de 29 años ahondó en su reflexión sobre El Ingeniero. Su recorrido puede ser crucial en el mayor desafío del país: estar en el próximo certamen mundialista.

“Que un técnico chileno sea reconocido a nivel mundial, que haya ganado títulos en todas partes, para nosotros como chilenos es un orgullo tremendo“, concluyó el zurdo.