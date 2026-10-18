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Real Madrid le da un baile al Sevilla con Gabriel Suazo en cancha: así queda la tabla de posiciones de La Liga

Los merengues se impusieron por 4-1 al equipo del capitán chileno por la novena fecha de La Liga de España.

Gabriel Suazo fue titular en la caída del Sevilla ante Real Madrid. (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images)
© Getty ImagesGabriel Suazo fue titular en la caída del Sevilla ante Real Madrid. (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images)

Este domingo el Real Madrid goleó por 4-1 al Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu, por la novena fecha de La Liga de España, arrebatándole la tercera posición al Real Betis de Manuel Pellegrini, que ayer cayó ante el líder Barcelona.

Los merengues se impusieron con doblete de Kylian Mbappé (37′ y 63′), Arda Güller (30′) y Yan Diomande (82′). Mientras que el descuento de los nervionense fue de Manu Bravo (80′).

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En la visita, fue titular el chileno Gabriel Suazo, que además es el capitán de los andaluces para esta temporada. El lateral izquierdo tuvo un duro partido contra los extremos madrileños.

Gabriel Suazo no pudo evitar la caída del Sevilla en el Bernabéu. (Foto: Ángel Martínez/Getty Images)

Gabriel Suazo no pudo evitar la caída del Sevilla en el Bernabéu. (Foto: Ángel Martínez/Getty Images)

Con este resultado, el Real Madrid sube a la tercera posición con 21 puntos, por detrás del Atlético de Madrid (22 pts) y del Barcelona (27 pts), que es el campeón defensor.

Por su parte, el Sevilla queda en la sexta ubicación con 14 unidades, todavía en zona de clasificación a copas europeas.

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La tabla de posiciones de La Liga:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1 Barcelona 27 9 9 0 0 39 9 +30
2 Atlético de Madrid 22 9 7 1 1 19 8 +11
3 Real Madrid 21 9 7 0 2 23 9 +14
4 Real Betis 19 9 6 1 2 16 14 +2
5 Real Sociedad 16 9 5 1 3 17 17 0
6 Sevilla 14 9 4 2 3 14 16 -2
7 Deportivo Alavés 11 9 3 2 4 13 10 +3
8 Celta de Vigo 11 9 2 5 2 10 7 +3
9 Deportivo La Coruña 11 9 2 5 2 13 12 +1
10 Osasuna 11 9 3 2 4 10 18 -8
11 Athletic de Bilbao 9 7 2 3 2 7 6 +1
12 Villarreal 9 9 2 3 4 13 13 0
13 Espanyol 8 9 2 2 5 11 12 -1
14 Rayo Vallecano 8 7 2 2 3 11 16 -5
15 Getafe 8 8 2 2 4 4 10 -6
16 Racing Santander 8 9 2 2 5 13 25 -12
17 Levante 7 8 1 4 3 12 16 -4
18 Elche 7 9 1 4 4 11 17 -6
19 Valencia 6 9 1 3 5 6 15 -9
20 Málaga 4 9 0 4 5 6 18 -12
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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